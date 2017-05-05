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У Дніпрі поліція перекрила канал продажу дівчат у секс-рабство до Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. У місті Дніпро поліція попередила вивезення до Туреччини двох дівчат, жительок Дніпропетровської області, за кожну з яких злочинці мали отримати по 500 доларів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.

У Дніпрі поліція перекрила канал продажу дівчат у секс-рабство до Туреччини

“У Дніпрі працівники поліції завадили зловмисникам вивезти до Туреччини двох дівчат, серед яких одна неповнолітня. За кожну жертву зловмисники мали отримати 500 доларів США”, — зазначається у повідомленні.

Своїм жертвам, жителькам Дніпропетровської області, чоловіки пропонували роботу за кордоном у якості танцівниць. У подальшому жінки мали потрапити у сексуальне рабство, додали правоохоронці.

“Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП в Дніпропетровській області, в аеропорті міста Харкова попередили факт вивезення за кордон двох дівчат. Таким чином вони перекрили канал міжнародної поставки "живого товару“ до міста Анталії Турецької Республіки”, — також зазначається у повідомленні.

Наразі, за інформацією поліції, вживаються заходи для затримання учасників злочинної групи, які покинули територію України та вибули до Туреччини. Також встановлюються інші потерпілі з метою документування всіх фактів злочинної діяльності.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

Нагадаємо, поліцейські Донеччини зірвали угоду з торгівлі людьми.

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