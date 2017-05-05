У Дніпрі поліція перекрила канал продажу дівчат у секс-рабство до Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У місті Дніпро поліція попередила вивезення до Туреччини двох дівчат, жительок Дніпропетровської області, за кожну з яких злочинці мали отримати по 500 доларів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
“У Дніпрі працівники поліції завадили зловмисникам вивезти до Туреччини двох дівчат, серед яких одна неповнолітня. За кожну жертву зловмисники мали отримати 500 доларів США”, — зазначається у повідомленні.
Своїм жертвам, жителькам Дніпропетровської області, чоловіки пропонували роботу за кордоном у якості танцівниць. У подальшому жінки мали потрапити у сексуальне рабство, додали правоохоронці.
“Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП в Дніпропетровській області, в аеропорті міста Харкова попередили факт вивезення за кордон двох дівчат. Таким чином вони перекрили канал міжнародної поставки "живого товару“ до міста Анталії Турецької Республіки”, — також зазначається у повідомленні.
Наразі, за інформацією поліції, вживаються заходи для затримання учасників злочинної групи, які покинули територію України та вибули до Туреччини. Також встановлюються інші потерпілі з метою документування всіх фактів злочинної діяльності.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).
Нагадаємо, поліцейські Донеччини зірвали угоду з торгівлі людьми.