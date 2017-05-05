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В Днепре полиция перекрыла канал продажи девушек в секс-рабство в Турцию

Киев • УНН

 • 10933 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В городе Днепр полиция предупредила вывоз в Турцию двух девушек, жительниц Днепропетровской области, за каждую из которых преступники должны были получить по 500 долларов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.

В Днепре полиция перекрыла канал продажи девушек в секс-рабство в Турцию

"В Днепре работники полиции помешали злоумышленникам вывезти в Турцию двух девушек, среди которых одна несовершеннолетняя. За каждую жертву злоумышленники должны были получить 500 долларов США", - отмечается в сообщении.

Своим жертвам, жительницам Днепропетровской области, мужчины предлагали работу за рубежом в качестве танцовщиц. В дальнейшем женщины должны были попасть в сексуальное рабство, добавили правоохранители.

"Работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Днепропетровской области, в аэропорту города Харькова предупредили факт вывоза за границу двух девушек. Таким образом они перекрыли канал международной поставки "живого товара" в город Анталия Турецкой Республики", - также отмечается в сообщении.

Сейчас, по информации полиции, принимаются меры для задержания участников преступной группы, которые покинули территорию Украины и выбыли в Турцию. Также устанавливаются другие пострадавшие с целью документирования всех фактов преступной деятельности.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

Напомним, полицейские Донецкой области сорвали соглашение по торговле людьми.

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