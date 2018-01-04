У Дніпрі поліцейський вимагав 40 тис. грн за закриття справи щодо ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Дніпрі співробітники СБУ, військової прокуратури та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на вимаганні 40 тис.грн. хабара старшого слідчого обласного управління поліції, який у такий спосіб пообіцяв вирішити питання про закриття справи щодо ДТП. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав 40 тис. грн від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження за фактом скоєння ДТП. Оперативники спецслужби затримали зловмисника у центрі міста під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 1 тис. дол.”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, за фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину.