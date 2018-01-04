В Днепре полицейский требовал 40 тыс. грн за закрытие дела о ДТП

"Правоохранители установили, что капитан полиции требовал 40 тыс. грн от местного жителя за закрытие уголовного производства по факту совершения ДТП. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центре города во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 1 тыс. долл.", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, по факту преступления открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления.