У Дніпрі під завалами будинку знайшли велику суму грошей

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"І про дивовижне. На місці трагедії, у руїнах будинку, було знайдено дуже велику суму грошей. Ніхто не сховав її, не привласнив. Наразі гроші перебувають у Соборному відділенні поліції. Сума, валюта, упаковка не розголошуються (хоча, звичайно, мені, наприклад, всі подробиці відомі)", — написав Філатов.

Доповнення

Також Борис Філатов додав: "Усі, кого ця інформація стосується, можуть звернутися до поліції і якщо ви зможете підтвердити суму/валюту/упаковку, гроші будуть повернуті".

Нагадаємо

14 січня в Дніпрі у житловий будинок влучила ворожа крилата ракета Х-22, внаслідок чого був знищенний цілий під'їзд. За оновленими даними Дніпровської ОВА, внаслідок трагедії, загинуло 46 людей, 80 людей поранено, ще 9 — вважають зниклими безвісти.