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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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У Дніпрі під завалами будинку знайшли велику суму грошей

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. У Дніпрі під завалами будинку, куди потрапила російська ракета, знайшли дуже велику суму грошей, про це повідомив мер міста Борис Філатов на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

У Дніпрі під завалами будинку знайшли велику суму грошей

Цитата

"І про дивовижне. На місці трагедії, у руїнах будинку, було знайдено дуже велику суму грошей. Ніхто не сховав її, не привласнив. Наразі гроші перебувають у Соборному відділенні поліції. Сума, валюта, упаковка не розголошуються (хоча, звичайно, мені, наприклад, всі подробиці відомі)", — написав Філатов.

Доповнення

Також Борис Філатов додав: "Усі, кого ця інформація стосується, можуть звернутися до поліції і якщо ви зможете підтвердити суму/валюту/упаковку, гроші будуть повернуті".

Нагадаємо

14 січня в Дніпрі у житловий будинок влучила ворожа крилата ракета Х-22, внаслідок чого був знищенний цілий під'їзд. За оновленими даними Дніпровської ОВА, внаслідок трагедії, загинуло 46 людей, 80 людей поранено, ще 9 — вважають зниклими безвісти.

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