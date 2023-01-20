В Днепре под завалами дома нашли крупную сумму денег под завалами дома

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"И об удивительном. На месте трагедии, в руинах дома, была найдена очень крупная сумма денег. Никто не спрятал ее, не присвоил. Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции. Сумма, валюта, упаковка не разглашаются (хотя, конечно, мне, например, все подробности известны)", — написал Филатов.

Дополнение

Также Борис Филатов добавил: "Все, кого эта информация касается, могут обратиться в полицию и если вы сможете подтвердить сумму/валюту/упаковку, деньги будут возвращены".

Напомним

14 января в Днепре, в жилой дом попала вражеская крылатая ракета Х-22, в результате чего был уничтожен целый подъезд. По обновленным данным Днепровской ОВА, в результате трагедии погибли 46 человек, 80 человек ранены, еще 9 — считают пропавшими без вести.