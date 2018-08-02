У Дніпрі невідомий поцілив дівчині в обличчя
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Невідомий поцілив в обличчя дівчині біля магазину у Дніпрі: куля заділа щоку постраждалої. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
"Подія сталася 2 серпня близько 12:30 біля мінімаркету на вул. Антипа Синявського міста Дніпро", - йдеться в повідомленні.
Куля заділа праву щоку дівчини. Лікарі "швидкої" надали 26-річній постраждалій допомогу на місці інциденту. Її життю нічого не загрожує.
Поліцейські відпрацьовують територію, опитують свідків та встановлюють особу зловмисника. Також проводиться балістична експертиза, за результатами якої буде визначена зброя та інші обставини злочину.
За фактом слідчі Шевченківського відділення поліції Дніпра відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, в Одесі під час конфлікту між особами, що реалізовували бахчові культури, та автомобілістами сталася стрілянина.