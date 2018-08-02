В Днепре неизвестный поцелил девушке в лицо
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Неизвестный поцелил в лицо девушке возле магазина в Днепре: пуля задела щеку пострадавшей. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"Событие произошло 2 августа около 12:30 возле минимаркета на ул. Антипа Синявского города Днепр", - говорится в сообщении.
Пуля задела правую щеку девушки. Врачи "скорой" оказали 26-летней пострадавшей помощь на месте инцидента. Ее жизни ничего не угрожает.
Полицейские отрабатывают территорию, опрашивают свидетелей и устанавливают личность злоумышленника. Также проводится баллистическая экспертиза, по результатам которой будет определена оружие и другие обстоятельства преступления.
По факту следователи Шевченковского отделения полиции Днепра открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Одессе во время конфликта между лицами, которые реализовывали бахчевые культуры, и автомобилистами произошла стрельба.