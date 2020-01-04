У Дніпрі на сміттєзвалищі знайшли мертве немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Дніпрі на території полігону побутових відходів виявлено труп немовляти. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Тіло немовляти виявили на території полігону побутових відходів "Правобережний". На тілі дитини (хлопчика) помітні травми, зокрема, переломи кісток склепіння черепа.
Наразі труп дитини направлений на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Розпочато досудве розслідування за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).
Як повідомлялося раніше в УНН, на Київщині багатодітна матір вбила немовля.