В Днепре на свалке нашли мертвого младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Днепре на территории полигона бытовых отходов обнаружен труп младенца. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Тело младенца обнаружили на территории полигона бытовых отходов "Правобережный". На теле ребенка (мальчика) заметны травмы, в частности, переломы костей свода черепа.
Сейчас труп ребенка направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Начато досудве расследование по ст. 115 УК (умышленное убийство).
Как сообщалось ранее в УНН, в Киевской области многодетная мать убила младенца.