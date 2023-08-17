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У Дніпрі місцевий "мажор" знімав “прильоти” під час ракетної атаки: правоохоронці встановили особу чоловіка

У Дніпрі місцевий "мажор" знімав “прильоти” під час ракетної атаки: правоохоронці встановили особу чоловіка

Київ • УНН

 • 2688717 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Дніпрі працівники Служби безпеки України встановили особу чоловіка, який знімав влучання російських ракет на територію міста. Ним виявився місцевий "мажор", у якого вже є умовний строк за шахрайство, повідомили УНН власні джерела у правоохоронних органах.

Деталі

Служба безпеки України встановила особу “блогера”, який знімав і поширював відео прильотів ракет російських окупантів у Дніпрі.

Відомо, що “оператором” виявився Олександр Колесніченко.

У ніч з 14 на 15 серпня, під час ворожої ракетної атаки на місто, Колесніченко відзняв всі влучання, а потім розіслав відео серед своїх друзів. Інформація миттєво з’явилася в російських ЗМІ.

Зазначається, що “блогера” вже притягували до відповідальності за шахрайство в квітні 2023 року, але він отримав лише умовний термін.

УНН буде й далі слідкувати за розвитком справи.

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