В Днепре местный "мажор" снимал "прилеты" во время ракетной атаки: правоохранители установили личность мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины установили личность мужчины, который снимал попадание российских ракет на территорию города. Им оказался местный "мажор", у которого уже есть условный срок за мошенничество, сообщили УНН собственные источники в правоохранительных органах.
Детали
Служба безопасности Украины установила личность “блогера”, который снимал и распространял видео прилетов ракет российских оккупантов в Днепре.
Известно, что “оператором” оказался Александр Колесниченко.
В ночь с 14 на 15 августа, во время вражеской ракетной атаки на город, Колесниченко отснял все попадания, а затем разослал видео среди своих друзей. Информация мгновенно появилась в российских СМИ.
Отмечается, что “блогера” уже привлекали к ответственности за мошенничество в апреле 2023 года, но он получил лишь условный срок.
УНН будет и дальше следить за развитием дела.