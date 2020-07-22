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У Дніпрі місцевих комерсантів підозрюють у фінансуванні сепаратизму

Київ • УНН

 • 12708 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. У Дніпрі розслідують фінансування сепаратизму менеджментом однієї з комерційних структур міста. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

"Протягом 2018 року комерсанти на замовлення місцевої влади розробили низку проектів землеустрою на території обласного центру на загальну суму понад 28 млн грн", – йдеться в повідомленні.

У межах кримінального провадження співробітники СБ України задокументували, що після отримання оплати за договором учасники схеми перерахували понад 7 млн грн на фіктивні підприємства.

Серед них зареєстровані на осіб, причетних до сепаратистської діяльності, які постійно проживають на тимчасово окупованій території АР Крим.

Зазначається, що у ході обшуків правоохоронці вилучили документацію та інші докази протиправної діяльності. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН, СБУ акцентує увагу на протидії сепаратизму, боротьбі з тероризмом і кіберзагрозами.

Українські Національні Новини

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