В Днепре местных коммерсантов подозревают в финансировании сепаратизма
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Днепре расследуют финансирования сепаратизма менеджментом одной из коммерческих структур города. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"В течение 2018 года коммерсанты по заказу местной власти разработали ряд проектов землеустройства на территории областного центра на общую сумму более 28 млн грн", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали, что после получения оплаты по договору участники схемы перечислили более 7 млн грн на фиктивные предприятия.
Среди них зарегистрированные на лиц, причастных к сепаратистской деятельности, постоянно проживающие на временно оккупированной территории АР Крым.
Отмечается, что в ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие доказательства противоправной деятельности. Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, СБУ акцентирует внимание на противодействии сепаратизму, борьбе с терроризмом и киберугрозами.