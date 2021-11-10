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У Дніпрі лікар продавав липові Covid-сертифікати – не використану вакцину списував

Київ • УНН

 • 16830 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Дніпрі викрили лікаря, який підробляв Covid-сертифікати. Про це повідомили у СБУ, передає УНН.

У Дніпрі лікар продавав липові Covid-сертифікати – не використану вакцину списував

Цитата

“За даними слідства, організував схему лікар пункту вакцинації однієї з амбулаторій міста. Він “продукував” до 30 фейкових сертифікатів на день. За внесення неправдивих відомостей в електронну систему “eHealth” він брав по 2,5 тис. грн з “клієнта”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Фейкові сертифікати видавав, здебільшого, таким категоріям:

— поодиноким громадянам, які не бажали вакцинуватися, однак хотіли мати свідоцтво у застосунку “Дія”;
— клієнтам турагенцій міста, які планували виїхати за кордон із сертифікатом;
— працівникам місцевих підприємств.

Персональні дані невакцинованих осіб медпрацівник вносив в електронну систему охорони здоров’я “eHealth” через комплексну медичну інформаційну систему “Каштан”, а вакцину списував. Проіснувала ця протиправна схема декілька місяців.

Правоохоронці викрили зловмисника на одній із “гуртових” оборудок під час передачі йому першого траншу за 9 підроблених сертифікатів про вакцинацію.

У ході обшуків, проведених за місцем праці та фактичного мешкання зловмисника, виявлено та вилучено:
— печатки і штампи різних медичних закладів, у тому числі й ті, якими засвідчують результати лабораторних досліджень;
— бланки суворої звітності, призначені для запису інформації про встановлені діагнози та перебіг хвороби;
— 50 тис. гривень;
— чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі в межах кримінального провадження, відкритого за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, планується повідомлення про підозру організатору протиправної схеми та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб.

Після виявлення громадян, персональні дані яких були протиправно внесені в систему “eHealth”, СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію і притягнення їх до відповідальності за протиправні дії.

Нагадаємо

У Бердянську поліцейські викрили турагентів на збуті підроблених ПЛР-тестів на COVID-19.

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