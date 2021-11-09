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У Бердянську турагенти продавали клієнтам підробні ПЛР-тести на COVID-19

Київ • УНН

 • 16272 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Бердянську поліцейські викрили турагентів на збуті підроблених ПЛР-тестів на COVID-19. Про це повідомили у поліції Запорізької області, передає УНН.

У Бердянську турагенти продавали клієнтам підробні ПЛР-тести на COVID-19

Деталі

За даними слідства, працівники турагентства пропонували своїм клієнтам придбати підроблені довідки про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції. Вартість однієї такої довідки складала 700 гривень.

Під час обшуку виявлено та вилучено 5 підроблених сертифікатів, у яких дата їхньої дії (72 години) не відповідала дню виготовлення. Усе вилучене буде скеровано на експертизи, за результатами яких буде прийняте відповідне процесуальне рішення.

Крім цього, правоохоронці встановлюють осіб, які встигли придбати і скористатися підробкою, адже за такі дії також передбачена кримінальна відповідальність. Встановлюються і всі інші особи, причетні до кримінального правопорушення. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

В Україні за тиждень відкрили близько 120 проваджень через підроблення та використання COVID- сертифікатів про вакцинацію. 20 особам повідомлено про підозру.

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