У Дніпрі горіла школа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Дніпрі вогнеборці ліквідували пожежу в загальноосвітній школі № 52 на вулиці Мукаша Салакунова, внаслідок події ніхто не постраждав. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
Сьогодні, 12 січня, о 16:47 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в середній загальноосвітній школі № 52 на вулиці Мукаша Салакунова.
Прибувши на місце пожежі, вогнеборці встановили, що осередок вогню знаходився на другому поверсі у кабінеті завідуючої їдальні.
На навчальний процес пожежа не вплинула, оскільки учні перебували за межами школи. Загиблих та травмованих немає.
Вогнеборці ліквідували пожежу о 17:24. Причину виникнення загорання встановлюють правоохоронці.