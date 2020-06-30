У Дніпрі горіла кондитерська-пекарня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У понеділок об 11:16 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні кондитерської-пекарні на проспекті Слобожанському Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
По прибуттю до місця події, рятувальниками встановлено, що займання виникло в окремо розташованому магазині-пекарні, який є частиною мережі підприємств з продажу хлібобулочних та кондитерських виробів.
Вогнем пошкоджена електрощитова, торгівельне обладнання та внутрішнє оздоблення приміщення на загальній площі 20 кв. м.
Пожежу локалізовано об 11:33 та ліквідовано о 12:10.
До гасіння займання залучено 9 людей особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Дніпрі горіло сміттєзвалище.