У Дніпрі горіла кондитерська-пекарня

По прибуттю до місця події, рятувальниками встановлено, що займання виникло в окремо розташованому магазині-пекарні, який є частиною мережі підприємств з продажу хлібобулочних та кондитерських виробів.

Вогнем пошкоджена електрощитова, торгівельне обладнання та внутрішнє оздоблення приміщення на загальній площі 20 кв. м.

Пожежу локалізовано об 11:33 та ліквідовано о 12:10.

До гасіння займання залучено 9 людей особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Дніпрі горіло сміттєзвалище.