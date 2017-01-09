У Дніпрі два автомобілі провалилися під кригу
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 9 січня. УНН. У Дніпрі два автомобілі провалилися під кригу. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ ДСНС Дніпропетровської області.
В районі вулиці Набережної Заводської з невідомих причин два автомобіля Renault Logan та Volkswagen потрапили на кригу р.Дніпро та провалилися на глибину 70см. Підрозділом ГУ ДСНС у області автомобілі витягнуті на берег.
Загиблих, постраждалих немає.
Нагадаємо, 8 січня в Миколаєві 11-річна дівчинка, гуляючи з собакою, провалилася в каналізаційний люк.