В Днепре два автомобиля провалились под лед
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 9 января. УНН. В Днепре два автомобиля провалились под лед. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Днепропетровской области.
В районе улицы Набережной Заводской по неизвестным причинам два автомобиля Renault Logan и Volkswagen попали на лед Днепр и провалились на глубину 70 см. Подразделение ГУ ГосЧС в области автомобили вытащило на берег.
Погибших, пострадавших нет.
Напомним, 8 января в Николаеве 11-летняя девочка, гуляя с собакой, провалилась в канализационный люк.