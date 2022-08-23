У Дніпрі через ракетний удар зруйновано будинок, Нікополь атакували дронами-камікадзе - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Дніпрі через сьогоднішній ракетний удар з боку російських окупантів зруйновано будинок, Нікополь атакували дронами-камікадзе та РСЗВ "Град", повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
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"Ворожа атака на область... У Дніпрі через «приліт» російської ракети один приватний будинок зруйнований, один пошкоджений. Обійшлося без постраждалих", - зазначив Резніченко у Telegram.
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Зі слів голови ОВА, на Нікополь сьогодні російська армія скерувала три дрони-камікадзе та 20 снарядів з «Градів». "Понівечені декілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. Зачепило і місцевий водно-спортивний комплекс. Попередньо, ніхто не постраждав", - додав посадовець.
"І наші військові збили три російські безпілотники-розвідники", - вказав Резніченко.
Доповнення
Мер Дніпра раніше заявив про падіння уламків ракет на приватні будинки.