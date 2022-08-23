В Днепре из-за ракетного удара разрушен дом, Никополь атаковали дронами-камикадзе - ОВА

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"Вражеская атака на область... В Днепре из-за «прилета» российской ракеты один частный дом разрушен, один поврежден. Обошлось без пострадавших", - отметил Резниченко в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, на Никополь сегодня российская армия направила три дрона-камикадзе и 20 снарядов из «Градов». "Изувечены несколько частных домов. Еще в нескольких произошло возгорание. Задело и местный водно-спортивный комплекс. Предварительно, никто не пострадал", - добавил чиновник.

"И наши военные сбили три российских беспилотника-разведчика", - указал Резниченко.

Дополнение

Мэр Днепра ранее заявил о падении обломков ракет на частные дома.