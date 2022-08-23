В Днепре из-за ракетного удара разрушен дом, Никополь атаковали дронами-камикадзе - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Днепре из-за сегодняшнего ракетного удара со стороны российских оккупантов разрушен дом, Никополь атаковали дронами-камикадзе и из РСЗО "Град", сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"Вражеская атака на область... В Днепре из-за «прилета» российской ракеты один частный дом разрушен, один поврежден. Обошлось без пострадавших", - отметил Резниченко в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, на Никополь сегодня российская армия направила три дрона-камикадзе и 20 снарядов из «Градов». "Изувечены несколько частных домов. Еще в нескольких произошло возгорание. Задело и местный водно-спортивный комплекс. Предварительно, никто не пострадал", - добавил чиновник.
"И наши военные сбили три российских беспилотника-разведчика", - указал Резниченко.
Дополнение
Мэр Днепра ранее заявил о падении обломков ракет на частные дома.