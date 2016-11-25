У Дніпрі через ДТП патрульні потрапили до лікарні
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Дніпрі на розі вулиць Шевченка та Січових стрільців сталось зіткнення патрульного автомобіля та автомобіля-таксі. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі патрульної поліції.
За інформацією, патрульні рухались на зелений сигнал світлофора, інше авто — на червоний не зупинилось. Серед правоохоронців є постраждалі. Їх направили до 16 місцевої лікарні. Таксист від госпіталізації відмовився.
На місці працює слідчий.
Нагадаємо, 23 листопада у Кам’янському патрульні поліцейські виявили автомобіль, який втік з місця ДТП.