У Дніпрі через ДТП патрульні потрапили до лікарні

За інформацією, патрульні рухались на зелений сигнал світлофора, інше авто — на червоний не зупинилось. Серед правоохоронців є постраждалі. Їх направили до 16 місцевої лікарні. Таксист від госпіталізації відмовився.

На місці працює слідчий.

Нагадаємо, 23 листопада у Кам’янському патрульні поліцейські виявили автомобіль, який втік з місця ДТП.