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В Днепре из-за ДТП патрульные попали в больницу

Киев • УНН

 • 8788 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Днепре на углу улиц Шевченко и Сечевых стрельцов произошло столкновение патрульного автомобиля и автомобиля-такси. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В Днепре из-за ДТП патрульные попали в больницу

По информации, патрульные двигались на зеленый сигнал светофора, другое авто - на красный не остановилось. Среди правоохранителей есть пострадавшие. Их направили в 16 городскую больницу. Таксист от госпитализации отказался.

На месте работает следователь.

Напомним, 23 ноября в Каменском патрульные полицейские обнаружили автомобиль, который скрылся с места ДТП .

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