В Днепре из-за ДТП патрульные попали в больницу
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Днепре на углу улиц Шевченко и Сечевых стрельцов произошло столкновение патрульного автомобиля и автомобиля-такси. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По информации, патрульные двигались на зеленый сигнал светофора, другое авто - на красный не остановилось. Среди правоохранителей есть пострадавшие. Их направили в 16 городскую больницу. Таксист от госпитализации отказался.
На месте работает следователь.
Напомним, 23 ноября в Каменском патрульные полицейские обнаружили автомобиль, который скрылся с места ДТП .