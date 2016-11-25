В Днепре из-за ДТП патрульные попали в больницу

По информации, патрульные двигались на зеленый сигнал светофора, другое авто - на красный не остановилось. Среди правоохранителей есть пострадавшие. Их направили в 16 городскую больницу. Таксист от госпитализации отказался.

На месте работает следователь.

Напомним, 23 ноября в Каменском патрульные полицейские обнаружили автомобиль, который скрылся с места ДТП .