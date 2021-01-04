У Дніпрі 10-річній дівчинці відірвало пальці "новорічною" петардою

"Необережність у поводженні з піротехнічними засобами та недбалість дорослих призвели до травмування дітей у новорічну ніч. Так, у Дніпрі в 10-річної дівчинки у руках вибухнула петарда, в результаті чого дитині відірвало пальці. Попередньо, петарду дівчинці дали батьки, під час підпалу вона відразу вибухнула в її руках", - повідомили у відомстві.

Постраждалу госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

Нагадаємо, на Черкащині у селі Безбородьки 10-річний хлопчик зазнав травми, коли йому в голову влучила петарда. Хлопця доправили до лікарні. Медики діагностували струс головного мозку, відкриту рану лобної ділянки голови та опік 1-2 ст. лобної ділянки голови.