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В Днепре 10-летней девочке оторвало пальцы "новогодней" петардой

Киев • УНН

 • 13910 просмотра

КИЕВ. 4 января УНН. В Днепре в новогоднюю ночь 10-летней девочке оторвало пальцы петардой, которую ей дали родители. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.

В Днепре 10-летней девочке оторвало пальцы "новогодней" петардой

"Неосторожность в обращении с пиротехническими средствами и небрежность взрослых привели к травмированию детей в новогоднюю ночь. Так, в Днепре у 10-летней девочки в руках взорвалась петарда, в результате чего ребенку оторвало пальцы. Предварительно, петарду девочке дали родители, во время поджога она сразу же взорвалась в ее руках", - сообщили в ведомстве.

Пострадавшую госпитализировали в областную детскую больницу.

Напомним, в Черкасской области в селе Безбородьки 10-летний мальчик получил травму, когда ему в голову попала петарда. Ребенка доставили в больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожог 1-2 ст. лобной области головы.

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