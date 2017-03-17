У ДМС розповіли, скільки біометричних паспортів видадуть до ймовірного безвізу з ЄС

“На сьогоднішній день на руках у громадян біометричні паспорти для виїзду за кордон в рамках безвізового режиму розпочали видаватися в Україні з січня 2015 року. На 16 березня на руках в громадян є вже 2 млн 875 тис 678 таких паспортів, і в розрахунку на те, що лишилося ще 3 місяці (до початку дії безвізового режиму з країнами ЄС — ред.), думаю, що ми можемо видати ще близько 600 тисяч паспортів. Тобто в принципі близько 3,5 млн повинно бути”, — сказав керівник прес-служби Державної міграційної служби.

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Він додав, що основна частина активного населення, яка їздить за кордон, і зокрема до кран ЄС, вже мають закордонні біометричні паспорти, “тому ми не очікуємо якихось сплесків попиту.

“Звичайно, що якесь підвищення буде. Ми його готові витримати. Ми робимо все для того, щоб збільшити кількість наших підрозділів, які можуть оформлювати такі документи”, — сказав С.Гунько.

За його словами абсолютна більшість підрозділів Державної міграційної служби можуть оформити біометричний паспорт і в тому числі для виїзду за кордон. А це понад 90% підрозділів.

“Ми розпочали третю фазу наприкінці минулого року, була здійснена процедура обладнання і зараз завершується процес під’єднання того обладнання для захищених каналів зв’язку. Зараз цей процес завершується, всі підрозділи будуть забезпечені відповідним обладнанням і будуть оформлювати біометричні документи”, — сказав прес-секретар Державної міграційної служби, додавши, що на останню закупівлю обладнання для пунктів видачі паспортів було витрачено близько 52 млн грн.

За його словами, в Україні, більше 10 комунальних центрів на місцях, які створені для надання адміністративних послуг, можуть оформлювати такі документи. “Тобто кількість точок, де можна отримати такий документ, постійно збільшується”, — зазначив С.Гунько.