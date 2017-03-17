В Госмиграционной службе рассказали, сколько биометрических паспортов выдадут к возможному безвизу с ЕС

"На сегодняшний день на руках у граждан биометрические паспорта для выезда за границу в рамках безвизового режима начали выдаваться в Украине с января 2015 года. На 16 марта на руках у граждан есть уже 2 млн 875 тыс 678 таких паспортов, и в расчете на то, что осталось еще 3 месяца (до начала действия безвизового режима со странами ЕС - ред.), Думаю, что мы можем выдать еще около 600 тысяч паспортов. То есть в принципе около 3,5 млн должно быть", - сказал руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы в этом году получили почти вдвое больше биометрических паспортов, чем в прошлом году - ГПСУ

Он добавил, что основная часть активного населения, ездит за границу, и в частности в страны ЕС, уже имеют зарубежные биометрические паспорта, поэтому мы не ожидаем каких-то всплесков спроса.

"Конечно, какое-то повышение будет. Мы его готовы выдержать. Мы делаем все для того, чтобы увеличить количество наших подразделений, которые могут оформлять такие документы", - сказал С.Гунько.

По его словам абсолютное большинство подразделений Государственной миграционной службы могут оформить биометрический паспорт и в том числе для выезда за границу. А это более 90% подразделений.

"Мы начали третью фазу в конце прошлого года, была осуществлена ​​процедура оборудования и сейчас завершается процесс подключения того оборудования для защищенных каналов связи. Сейчас этот процесс завершается, все подразделения будут обеспечены соответствующим оборудованием и будут оформлять биометрические документы", - сказал пресс-секретарь Государственной миграционной службы, добавив, что на последнюю закупку оборудования для пунктов выдачи паспортов было потрачено около 52 млн грн.

По его словам, в Украине, более 10 коммунальных центров на местах, которые предназначены для предоставления административных услуг, могут оформлять такие документы. "То есть количество точек, где можно получить такой документ, постоянно увеличивается", - отметил С.Гунько.