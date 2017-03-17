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В Госмиграционной службе рассказали, сколько биометрических паспортов выдадут к возможному безвизу с ЕС

В Госмиграционной службе рассказали, сколько биометрических паспортов выдадут к возможному безвизу с ЕС

Киев • УНН

 • 20432 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. По состоянию на 16 марта Государственной миграционной службой было выдано 2 млн 875 тыс. 678 биометрических паспортов для выезда за границу, а до начала действия безвизового режима со странами Европейского союза количество владельцев таких паспортов достигнет количестве около 3,5 млн. граждан. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН сообщил руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

"На сегодняшний день на руках у граждан биометрические паспорта для выезда за границу в рамках безвизового режима начали выдаваться в Украине с января 2015 года. На 16 марта на руках у граждан есть уже 2 млн 875 тыс 678 таких паспортов, и в расчете на то, что осталось еще 3 месяца (до начала действия безвизового режима со странами ЕС - ред.), Думаю, что мы можем выдать еще около 600 тысяч паспортов. То есть в принципе около 3,5 млн должно быть", - сказал руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы.

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Он добавил, что основная часть активного населения, ездит за границу, и в частности в страны ЕС, уже имеют зарубежные биометрические паспорта, поэтому мы не ожидаем каких-то всплесков спроса.

"Конечно, какое-то повышение будет. Мы его готовы выдержать. Мы делаем все для того, чтобы увеличить количество наших подразделений, которые могут оформлять такие документы", - сказал С.Гунько.

По его словам абсолютное большинство подразделений Государственной миграционной службы могут оформить биометрический паспорт и в том числе для выезда за границу. А это более 90% подразделений.

"Мы начали третью фазу в конце прошлого года, была осуществлена ​​процедура оборудования и сейчас завершается процесс подключения того оборудования для защищенных каналов связи. Сейчас этот процесс завершается, все подразделения будут обеспечены соответствующим оборудованием и будут оформлять биометрические документы", - сказал пресс-секретарь Государственной миграционной службы, добавив, что на последнюю закупку оборудования для пунктов выдачи паспортов было потрачено около 52 млн грн.

По его словам, в Украине, более 10 коммунальных центров на местах, которые предназначены для предоставления административных услуг, могут оформлять такие документы. "То есть количество точек, где можно получить такой документ, постоянно увеличивается", - отметил С.Гунько.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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