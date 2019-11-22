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В ДМС презентували нові вимоги до фото на біометричні документи

В ДМС презентували нові вимоги до фото на біометричні документи

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Державною міграційною службою України було презентовано нові стандарти фотографування на документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи для представників різних віросповідань, передає УНН з посиланням на пресреліз управління комунікацій та електронних сервісів ДМС України.

Так, повідомляється, що відтепер фотографування на документи (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на тимчасове або постійне проживання) у головному уборі допускається, якщо особа носить головний убір у повсякденному житті за релігійними переконаннями.

Крім того, стало можливим фотографування у головних уборах, штучних предметах та матеріалах на підставі медичних показань, які підтверджено медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я. Водночас, головні убори не повинні змінювати форми окремих частин обличчя (чоло, вилиці, щоки, підборіддя, очі), закривати обличчя та підборіддя, проходити по контуру лінії росту волосся, закривати вуха та шию.

Повідомляється, що підготовка нових правил здійснювалась у тісній взаємодії із представниками Всеукраїнської ради церков, релігійних організацій та громадськістю, які підтримали позицію МВС та ДМС і узгодили запропоновані нововведення.

За даними ДМС, нові правила відповідають загальним міжнародним нормам ідентифікації особи і враховують рекомендації Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) Doc 9303.

Нагадаємо, від початку року українці оформили майже 1,5 млн біометричних паспортів.

Також зазначалося, що від початку року понад 3 млн українців оформили закордонний паспорт. 

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