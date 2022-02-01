У "Дії" з’явився COVID-сертифікат про щеплення бустерною дозою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У застосунку "Дія" з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат про проведення вакцинації бустерною дозою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
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"Відсьогодні (1 лютого — ред.) усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19, можуть завантажити новий COVID-сертифікат. Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством цифрової трансформації запустило технічний функціонал для нових цифрових документів про щеплення", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Щоб отримати сертифікат, потрібно надіслати запит на порталі чи в застосунку "Дія". Зробити це можна одразу після введення бустерної дози вакцини і після того, як медики внесли дані про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я.
Термін дії такого документа становитиме 270 днів, як і в усіх країнах ЄС.
Новим цифровим документом можна користуватися як всередині країни під час введення карантинних обмежень, так і за кордоном. Зокрема, український COVID-сертифікат після бустерної дози буде чинним в Україні з дня вакцинації, а в країнах, які входять до Довірчої мережі, — з 14 дня від дати щеплення.
Сертифікат генерується за умови будь-якої з дозволених схем поєднання вакцин, визнаних в Україні. За даними МОЗ, для бустерної дози Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) рекомендує надавати перевагу м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty, незалежно від того, якою вакциною раніше було проведено повний цикл вакцинації.
Окрім COVID-сертифіката, українці, які ввели бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Медичний документ видають за місцем щеплення чи у сімейного лікаря. У ньому має бути перераховано усі дози вакцинації проти COVID-19 відповідно до вимог. Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення.
Нагадаємо
У січні уряд України скоротив термін дії "зелених" COVID-сертифікатів з 365 до 270 днів.
Додамо
СOVID-сертифікат — це документ у мобільному застосунку “Дія”, який підтверджує статус про вакцинацію проти коронавірусу, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від хвороби.
20 серпня ЄС офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 в “Дії” відповідають європейським.