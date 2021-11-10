У “Дії” з’явиться посвідка на проживання
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Уряд підтримав з одноденним доопрацюванням проект постанови щодо відображення посвідки на тимчасове або постійне проживання у сервісі державних послуг “Дія”, передає кореспондент УНН.
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“Кабінет міністрів запроваджує експериментальний проєкт, завдяки якому в "Дії" відображатиметься посвідка на тимчасове або постійне проживання. Це працюватиме за аналогією до електронного паспорту, але замість нього відображатиметься інформація з посвідки іноземця”, - написав в своєму Telegram-каналі Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Деталі
Документом передбачається запровадження експериментального проекту щодо застосування відображення в електронній формі інформації, що міститься у посвідці на постійне проживання та тимчасове проживання.
Згідно з проектом постанови, реалізація цього експериментального проекту відбуватиметься протягом двох років.
"Щойно ухвалили на засіданні Кабміну постанову, яка дозволить відображати у "Дії" посвідку на тимчасове/постійне проживання (біометричні). Скоро запустимо", - прокоментував рішення віце-прем'єр і голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.
Що було раніше
Як писав УНН, минулого тижня Верховна Рада ухвалила в цілому закон, яким передбачається реєстрація місця проживання онлайн через додаток “Дія”.