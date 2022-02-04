У "Дії" з'явиться нова функція для водіїв: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У застосунку "Дія" тестують нову функцію для водіїв, яка дає змогу ділитися техпаспортом з іншими людьми. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Мінцифри.
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"Щоб ви могли спокійно та в кілька кліків передавати право на керування свого авто іншим, ми запускаємо в "Дії" нову послугу — належний користувач. Адже з появою нових правил для автомобілістів та системи фото- й відеофіксації нести відповідальність за свою поведінку на дорозі має безпосередньо водій автівки, а не його власник", — ідеться у повідомленні.
Нову функцію запустять під час саміту "Дія", який відбудеться 8 лютого.
Наразі послугу тестують. Для того, щоб взяти участь у тестуванні, потрібно зареєструватися за посиланням.
Нагадаємо
У Мінцифрі оновили "Дія.Підпис". Тепер не потрібно крутити головою, а достатньо лише один раз кліпнути.