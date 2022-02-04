В "Дие" появится новая функция для водителей: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В приложении "Дия" тестируют новую функцию для водителей, которая позволяет делиться техпаспортом с другими людьми. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.
Детали
"Чтобы вы могли спокойно и в несколько кликов передавать право на управление своего авто другим, мы запускаем в "Дии" новую услугу — надлежащий пользователь. Ведь с появлением новых правил для автомобилистов и системы фото- и видеофиксации нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель автомобиля, а не его владелец", — говорится в сообщении.
Новую функцию запустят во время саммита "Дия", который состоится 8 февраля.
Сейчас услугу тестируют. Для того, чтобы принять участие в тестировании, нужно зарегистрироваться по ссылке.
Напомним
В Минцифры обновили "Дия.Подпись". Теперь не нужно крутить головой, а достаточно лишь один раз моргнуть.