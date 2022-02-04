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15 марта, 19:03 • 105493 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140476 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121648 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115289 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103861 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100998 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91201 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122785 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
В "Дие" появится новая функция для водителей: что известно

В "Дие" появится новая функция для водителей: что известно

Киев • УНН

 • 30797 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В приложении "Дия" тестируют новую функцию для водителей, которая позволяет делиться техпаспортом с другими людьми. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.

Детали

"Чтобы вы могли спокойно и в несколько кликов передавать право на управление своего авто другим, мы запускаем в "Дии" новую услугу — надлежащий пользователь. Ведь с появлением новых правил для автомобилистов и системы фото- и видеофиксации нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель автомобиля, а не его владелец", — говорится в сообщении.

Новую функцию запустят во время саммита "Дия", который состоится 8 февраля.

Сейчас услугу тестируют. Для того, чтобы принять участие в тестировании, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Напомним

В Минцифры обновили "Дия.Подпись". Теперь не нужно крутить головой, а достаточно лишь один раз моргнуть.

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