У дитсадку в Харківській області, де отруїлися діти, знайшли ряд порушень

Серед виявлених порушень: недотримання технологічного процесу на харчоблоці та технології приготування страв; порушення правил зберігання кухонного посуду та миття технологічного обладнання; прийняття і зберігання харчових продуктів без маркування; недотримання термінів реалізації продуктів, які швидко псуються; порушення правил відбору і зберігання добових проб, недостатня забезпеченість постільною білизною та інше.

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"Керівнику установи надано припис про усунення порушень законодавства, складено протокол про порушення санітарних норм для залучення керівника установи до адміністративної відповідальності", - додали у відомстві.

Нагадаємо, з 31 жовтня по 1 листопада до інфекційного відділення КЗОЗ "Краснокутська центральна лікарня" потрапили 9 вихованців Краснокутського дитсадка №3 (від 3 до 5 років).

Нагадаємо, що згідно зі статистикою, діти в Україні стають жертвами антисанітарії і неякісного харчування в три рази частіше дорослих.

За словами нардепа С.Тригубенка, для того, щоб не наражати на дітей ризику отруїтися або залишитися голодними (через низьку якість харчування в навчальних закладах), уряд повинен якомога швидше вирішити перевірки приватних і комунальних підприємств, які займаються поставками обідів в шкільні та дошкільні установи.