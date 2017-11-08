В детсаду в Харьковской области, где отравились дети, нашли ряд нарушений

Среди найденных нарушений: несоблюдение технологического процесса на пищеблоке и технологии приготовления блюд; нарушение правил хранения кухонной посуды и мойки технологического оборудования; принятие и хранение пищевых продуктов без маркировки; несоблюдение сроков реализации продуктов, которые быстро портятся; нарушение правил отбора и хранения суточных проб, недостаточная обеспеченность постельным бельем и прочее.

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"Руководителю учреждения выдано предписание об устранении нарушений законодательства, составлен протокол о нарушении санитарных норм для привлечения руководителя учреждения к административной ответственности", - добавили в ведомстве.

Напомним, с 31 октября по 1 ноября в инфекционное отделение КЗЗ "Краснокутская центральная больница" попали 9 воспитанников Краснокутского детсада №3 (от 3 до 5 лет).

Напомним, что согласно статистике, дети в Украине становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых.

По словам нардепа С. Тригубенка, для того, чтобы не подвергать детей риску отравиться или остаться голодными (из-за низкого качества питания в учебных заведениях), правительство должно как можно быстрее разрешить проверки частных и коммунальных предприятий, которые занимаются поставками обедов в школьные и дошкольные учреждения.