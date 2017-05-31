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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У дитсадку на Херсонщині отруїлась 21 дитина

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 31 травня. УНН. До Херсонської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 21 дитину з Голої Пристані. Про це кореспонденту УНН повідомила заступник головного лікаря з лікувальної роботи Херсонської обласної інфекційної лікарні Олена Тимошенко.

У дитсадку на Херсонщині отруїлась 21 дитина

"Діти почали поступати з четверга. На даний момент стан у двох дітей важкий, інші у стані середньої тяжкості" - повідомила О.Тимошенко.

У чотирьох дітей підтвердили діагноз "сальмонельоз". Також до лікарні госпіталізували п'ятьох дорослих.

На погане самопочуття, за словами батьків, діти почали скаржились ще з 25 травня. Деяким стало погано через декілька днів. Багатьох нудило та підвищилась температура.

Що могло стати причиною масового отруєння дітей, нині перевіряють спеціалісти. У дитсадку зібрали проби. Заклад закрили на карантин.

Як повідомляв УНН, родина в Луцьку отруїлася солодощами.

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