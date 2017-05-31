В детском саду Херсонской области отравился 21 ребенок
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 31 мая. УНН. В Херсонскую областную инфекционную больницу госпитализировали 21 ребенка из Голой Пристани. Об этом корреспонденту УНН сообщила заместитель главного врача по лечебной работе Херсонской областной инфекционной больницы Елена Тимошенко.
"Дети начали поступать с четверга. На данный момент состояние у двух детей тяжелое, другие в состоянии средней тяжести", - сообщила Е.Тимошенко.
В четырех детей подтвердили диагноз "сальмонеллез". Также в больницу госпитализировали пятерых взрослых.
На плохое самочувствие, по словам родителей, дети начали жаловались еще с 25 мая. Некоторым стало плохо через несколько дней. Многих тошнило и повысилась температура.
Что могло стать причиной массового отравления детей, сейчас проверяют специалисты. В дитсаде собрали пробы. Заведение закрыли на карантин.
Как сообщал УНН, семья в Луцке отравилась сладостями.