У ДФС розповіли про податкові злочини в агросфері

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Лідером по ухиленню від сплати податків є сфера обігу сільськогосподарської продукції. Такі висновки зробила ДФС за підсумками позапланових перевірок підприємців в минулому році, передає УНН з посиланням на "Вісник ДФС".