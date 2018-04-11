У ДФС розповіли про податкові злочини в агросфері
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Лідером по ухиленню від сплати податків є сфера обігу сільськогосподарської продукції. Такі висновки зробила ДФС за підсумками позапланових перевірок підприємців в минулому році, передає УНН з посиланням на "Вісник ДФС".
Відзначається, що в минулому році підрозділами аудиту ДФС було проведено 16,6 тис. позапланових перевірок за окремими найбільшими ризиками ухилення від оподаткування. Під час перевірок аудитори акцентували увагу на схемах руху ПДВ.
Під час цих перевірок було відпрацьовано 6,2 тис. вигодонабувачів, 14,8 млрд грн схемного ПДВ, в тому числі 2,6 млрд грн ПДВ від ризикованих імпортерів.
"За результатами проведених заходів донараховано 16,2 млрд грн, з яких узгоджено 8,1 млрд грн, з яких 1,3 млрд вже сплачено", - підкреслили в ГФС.
Під час позапланових перевірок аудитори виявили типові порушення, зокрема:
- нереальні операції з придбання товарів/послуг, які не відбувались/надавалися в обсязі, зазначеному в первинних документах, і/або неможливість їх реальної поставки в зв'язку з відсутністю у постачальника ресурсів, необхідних для виробництва, зберігання і транспортування товарів;
- відсутність первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
"Значна кількість схем ухилення від оподаткування виявлена у найбільш ризикованій сфері діяльності - обігу сільськогосподарської продукції", - резюмували у ДФС.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що фіскали викрили масштабну схему махінацій з ПДВ за участю найбільшого виробника соняшникової олії "Кернел".