У ДФС назвали ТОП-100 платників податків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Видання “Вісник. Рейтинг” вперше оприлюднило ТОП-100 найбільших компаній України зі сплати податків за 2016 рік. Про це повідомили у ДФС, передає УНН.
Усі компанії, що вказані у рейтингу, перебувають на обліку в Офісі великих платників податків ДФС.
Так, аналіз даних для формування рейтингу було проведено за галузевим принципом - нафтогазова промисловість, електроенергетика, металургія, банківський сектор, тютюнова галузь, сфера зв’язку.
Лідерами по сплаті податків зазначених галузей є ПАТ “Укргазвидобування”, ДП “НАЕК “Енергоатом”, ПАТ “Арселорміттал Кривий Ріг”, ПрАТ “Філіп Морріс України”, ПАТ КБ “Приватбанк”, ПрАТ “Київстар”.
У торгівлі лідерами серед платників податків стали — “АТБ-Маркет”, “Епіцентр” та “ВОГ Рітейл”.
Серед банків найбільше податків сплатили - “Приват банк”, “Ощадбанк” та “Державний експортно-імпортний банк України”.
Минулого року із загального приросту надходжень до державного бюджету значну частку було забезпечено саме підприємствами ТОП-100, загальна сума відрахувань за якими становила 231,7 млрд грн, що на 32% (74 млрд грн) більше порівняно з 2015 роком, не зважаючи на інфляційний процес, який збільшився на 12,4%.