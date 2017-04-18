В ГФС назвали ТОП-100 налогоплательщиков

Все компании, указанные в рейтинге, состоят на учете в Офисе крупных налогоплательщиков ГФС.

Так, анализ данных для формирования рейтинга было проведено по отраслевому принципу - нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, металлургия, банковский сектор, табачная отрасль, сфера связи.

Лидерами по уплате налогов указанных отраслей является ПАО "Укргаздобыча", ГП "НАЭК "Энергоатом", ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", ЗАО "Филип Моррис Украина", ПАО КБ "Приватбанк", ЗАО "Киевстар".

В торговле лидерами среди налогоплательщиков стали - "АТБ-Маркет", "Эпицентр" и "ВОГ Ритейл".

Среди банков больше налогов уплатили - "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

В прошлом году из общего прироста поступлений в государственный бюджет значительная часть была обеспечена именно предприятиями ТОП-100, общая сумма отчислений по которым составила 231,7 млрд грн, что на 32% (74 млрд грн) больше по сравнению с 2015 годом, несмотря на инфляционный процесс, который увеличился на 12,4%.