У Держстаті порівняли зарплати чоловіків та жінок

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Найвищі зарплати мають українці, які працюють у сфері фінансів та страхової діяльності. При цьому зарплати чоловіків практично у всіх сферах вищі, ніж у жінок. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.