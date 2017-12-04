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У Держстаті порівняли зарплати чоловіків та жінок

У Держстаті порівняли зарплати чоловіків та жінок

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Найвищі зарплати мають українці, які працюють у сфері фінансів та страхової діяльності. При цьому зарплати чоловіків практично у всіх сферах вищі, ніж у жінок. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

Зокрема, станом на III квартал 2017 року середньомісячна зарплата жінок, що працюють у сфері фінансів та страхової діяльності склала 11 220 грн, що на 1 427 грн більше, ніж у I кварталі 2017 року. Водночас чоловіки у III кварталі отримували в середньому 17 206 грн, що на 1 089 грн більше, ніж у I кварталі 2017 року.

На другому місці за розміром зарплатні йде сфера інформації та телекомунікації.

Так, у III квартал поточного року середньомісячна зарплата жінок у цій сфері склала 10 809 грн, чоловіків – 13 020 грн. Тут також спостерігається певна тенденція до зростання зарплатні на 1 253 грн та 683 грн відповідно для жінок та чоловіків, порівняно із I кварталом 2017 року.

Третє місце посіла професійна, наукова та технічна діяльність.

У III квартал поточного року середньомісячна зарплата жінок, що працюють у цій сфері сягла 9 460 грн, а чоловіків – 11 176 грн, що на 1 223 грн та 1 165 грн відповідно більше, ніж у I кварталом поточного року.

Найменші зарплати отримують жінки, які працюють у сфері поштової та кур'єрської діяльності. Станом на III квартал 2017 року середньомісячна зарплата жінок, що працюють у цій сфері склала 3 656 грн, що на 535 грн більше, ніж у I кварталі 2017 року. Водночас чоловіки, які працюють у цій сфері отримують значно більше – 5 934 (III квартал 2017 року). Порівняно із I кварталом розмір їх зарплатні також виріс на 782 грн.

Водночас, найменші зарплати у чоловіків, які працюють у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги. Так станом на III квартал 2017 року середня заробітна плата чоловіка, що задіяний у цій галузі становить 5 448 грн, а жінки трохи більше – 4 891. Зарплатня жінок, які працюють у цій сфері порівняно із I кварталом поточного року зросла на 450 грн, а чоловіка – на 545 грн.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року в порівнянні з вереснем поточного року, реальна заробітна плата в Україні зменшилася на 0,8%.

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