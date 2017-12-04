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В Госстате сравнили зарплаты мужчин и женщин

В Госстате сравнили зарплаты мужчин и женщин

Киев  •  УНН

 • 15013 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Самые высокие зарплаты у украинцев, работающих в сфере финансов и страховой деятельности. При этом зарплаты мужчин практически во всех сферах выше, чем у женщин. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

В частности, по состоянию на III квартал 2017 среднемесячная зарплата женщин, работающих в сфере финансов и страховой деятельности составила 11 220 грн, что на 1427 грн больше, чем в I квартале 2017 года. В то же время мужчины в III квартале получали в среднем 17 206 грн, что на 1089 грн больше, чем в I квартале 2017 года.

На втором месте по размеру зарплаты идет сфера информации и связи.

Так, в III квартал текущего года среднемесячная зарплата женщин в этой сфере составила 10 809 грн, мужчин - 13 020 грн. Здесь также наблюдается определенная тенденция к росту зарплаты в 1253 грн и 683 грн соответственно для женщин и мужчин, по сравнению с I кварталом 2017 года.

Третье место заняла профессиональная, научная и техническая деятельность.

В III квартал текущего года среднемесячная зарплата женщин, работающих в этой сфере достигла 9 460 грн, а мужчин - 11 176 грн, что на 1223 грн и 1165 грн соответственно больше, чем в I кварталом текущего года.

Маленькие зарплаты получают женщины, работающие в сфере почтовой и курьерской деятельности. По состоянию на III квартал 2017 среднемесячная зарплата женщин, работающих в этой сфере составила 3656 грн, что на 535 грн больше, чем в I квартале 2017 года. В то же время мужчины, которые работают в этой сфере получают значительно больше - 5934 (III квартал 2017 года). По сравнению с I кварталом размер их зарплаты также вырос на 782 грн.

В то же время, маленькие зарплаты у мужчин, работающих в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи. Так, по состоянию на III квартал 2017 средняя заработная плата человека, задействован в этой области составляет 5448 грн, а женщины чуть больше - 4 891. Зарплата женщин, работающих в этой сфере по сравнению с I кварталом текущего года выросла на 450 грн, а мужчины - на 545 грн.

Напомним, в октябре 2017 года в сравнении с сентябрем текущего года, реальная заработная плата в Украине уменьшилась на 0,8%.

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