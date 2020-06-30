У Держспецзв’язку зафіксували 4 DDoS-атаки на сайти органів влади
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у період з 24 по 30 червня зареєструвала 9608 різних видів атак, зокрема, заблокувавши 4 DDoS-атаки. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку, передає УНН.
"Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 9608 різних видів атак, що на 7% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість (99%) - це мережеві атаки прикладного рівня. Також заблоковано 4 DDoS-атаки", - зазначили у Держспецзв’язку.
Повідомляється, що у зазначений період система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 37102 підозрілих події, що на 16% менше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (50%), виявлення нестандартних протоколів або подій (20%), веб-атак (14%), виявлення мережевого трояна (11%) та спроб отримання прав адміністратора (4%).
Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 498 кіберінцидентів.
Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (91% від загальної кількості) та фішингу (8%).
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів на засіданні у четвер, 25 червня, звільнив Валентина Петрова з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.