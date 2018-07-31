У Держслужбі зайнятості назвали найбільш низькооплачувані професії

"Рівень зарплати у вакансіях, які дають нам роботодавці, є невисоким. Зовсім мізерна зарплата у медичних сестер, у продавців, водіїв, у швачок. В охороні здоров'я вона - 5 747 грн, в освіті - 6 958 грн, адмініструванні, обслуговуванні - 7 024 грн", - розповів Ярошенко.

За його словами, це той рівень заробітної плати, який не може утримати кваліфікованого робітника на ринку праці в Україні.

Водночас, як додав очільник ДСЗ, є приклади хороших заробітних плат.

"Наприклад, є пропозиція головному бухгалтеру на 40 тис. грн у Києві, фінансовому директору - на 38 тис. грн, слюсареві з ремонту транспорту пропонують 20 тис. у Київській області, електрозварювальнику у Тернопільській області - 20 тис. грн", - додав Ярошенко.

Нагадаємо, в Україні скоротилася тіньова зайнятість.