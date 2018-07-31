В Госслужбе занятости назвали наиболее низкооплачиваемые профессии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Самые низкие зарплаты, которые предлагают работодатели в вакансиях, поступающих в Государственную службу занятости, фиксируются у медсестер, продавцов, водителей, швей. Об этом во время пресс-конференции сообщил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, передает корреспондент УНН.
"Уровень зарплаты в вакансиях, которые дают нам работодатели, является невысоким. Совсем мизерная зарплата у медицинских сестер, у продавцов, водителей, у швей. В здравоохранении она - 5747 грн, в образовании - 6958 грн, администрировании, обслуживании - 7024 грн", - рассказал Ярошенко.
По его словам, это тот уровень заработной платы, который не может удержать квалифицированного рабочего на рынке труда в Украине.
В то же время, как добавил глава ГСЗ, есть примеры хороших заработных плат.
"Например, есть предложение главному бухгалтеру на 40 тыс. грн в Киеве, финансовому директору - на 38 тыс. грн, слесарю по ремонту транспорта предлагают 20 тыс. в Киевской области, электросварщику в Тернопольской области - 20 тыс. грн", - добавил Ярошенко.
Напомним, в Украине сократилась теневая занятость.