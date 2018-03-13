У Держслужбі у справах учасників АТО назвали основні завдання на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Основними завданнями Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО є забезпечення соціального захисту ветеранів війни та учасників АТО у контексті реабілітації, оздоровлення та забезпечення житлом. Про це повідомив на брифінгу перший заступник голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Ігор Мальцев, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
"Основними завданнями Держслужби є забезпечення соціального захисту ветеранів війни та учасників АТО у контексті їхньої реабілітації, оздоровлення та забезпечення житлом", - сказав він.
Зокрема, за його словами, головними завданнями служби на 2018 рік є те, що потрібно сьогодні молодому ветерану:
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- реабілітація;
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- оздоровлення;
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- житло;
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- згуртування всього ветеранського руху з метою забезпечення соціальних функцій (не лише його фінансова підтримка).
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Також Мальцев звернув увагу на те, що створення реєстру учасників АТО, зміна його концепції та розвитку дають можливість, в тому числі для майбутнього Міністерства у справах ветеранів, володіти практично будь-якою інформацією про учасників АТО.
Нагадаємо, сім'ям загиблих учасників АТО та бійцям-інвалідам минулого року виплатили 30 млн 294,4 тисячі гривень.