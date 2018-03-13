В Госслужбе по делам участников АТО назвали основные задачи на 2018 год
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Основными задачами Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО является обеспечение социальной защиты ветеранов войны и участников АТО в контексте реабилитации, оздоровления и обеспечения жильем. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель председателя Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Игорь Мальцев, отвечая на вопрос корреспондента УНН.
“Основными задачами Госслужбы является обеспечение социальной защиты ветеранов войны и участников АТО в контексте их реабилитации, оздоровления и обеспечения жильем”, — сказал он.
В частности, по его словам, главными задачами службы на 2018 год является то, что нужно сегодня молодому ветерану:
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- реабилитация;
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- оздоровление;
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- жилье;
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- сплочения всего ветеранского движения с целью обеспечения социальных функций (не только его финансовая поддержка).
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Также Мальцев обратил внимание на то, что создание реестра участников АТО, изменение его концепции и развитие дают возможность, в том числе для будущего Министерства по делам ветеранов, владеть практически любой информацией об участниках АТО.
Напомним, семьям погибших участников АТО и бойцам-инвалидам в прошлом году выплатили 30 млн 294,4 тысячи гривен.