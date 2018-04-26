У Держслужбі праці розповіли, як борються з нелегальним працевлаштуванням
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. З метою вирішення проблеми зайнятості українців у тіньовій економіці Державна служба праці проводить відповідні інспекції, які дозволяють виявляти осіб, які не мають офіційного працевлаштування. Про це у коментарі УНН розповів голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега.
“З метою проблеми неформальної зайнятості Державна служба праці проводить інспекційні відвідування роботодавців, відповідно до затвердження положення про порядок інспекційних відвідувань. Ми залучаємо до проведення інспекцій інспекторів праці органів місцевого самоврядування. Таким чином ми виявляємо осіб, які працюють без офіційного працевлаштування”, — сказав Чернега.
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Як уточнив він, за даними Міжнародної організації праці (МОП), відповідно до дослідження, яке проводилося у 2016 році, в Україні близько 30-40% громадян працюють без укладення трудових договорів, тобто фактично кожен третій українець.
Нагадаємо, у Службі зайнятості заявили, що українці, які працюють неофіційно, мають єдиний вихід – шукати нову легальну роботу.