В Госслужбе труда рассказали, как борются с нелегальным трудоустройством
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. С целью решения проблемы занятости украинцев в теневой экономике Государственная служба труда проводит соответствующие инспекции, которые позволяют выявлять лиц, не имеющих официального трудоустройства. Об этом в комментарии УНН рассказал председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега.
“С целью проблемы неформальной занятости Государственная служба труда проводит инспекционные посещения работодателей, согласно утвержденнному положению о порядке инспекционных посещений. Мы привлекаем к проведению инспекций инспекторов труда органов местного самоуправления. Таким образом мы обнаруживаем лиц, работающих без официального трудоустройства”, — сказал Чернега.
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Как уточнил он, по данным Международной организации труда (МОТ), согласно исследованию, которое проводилось в 2016 году, в Украине около 30-40% граждан работают без заключения трудовых договоров, то есть фактически каждый третий украинец.
Напомним, в Службе занятости заявили, что украинцы, работают неофициально, имеют единственный выход — искать новую легальную работу.