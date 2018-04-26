В Госслужбе труда рассказали, как борются с нелегальным трудоустройством

“С целью проблемы неформальной занятости Государственная служба труда проводит инспекционные посещения работодателей, согласно утвержденнному положению о порядке инспекционных посещений. Мы привлекаем к проведению инспекций инспекторов труда органов местного самоуправления. Таким образом мы обнаруживаем лиц, работающих без официального трудоустройства”, — сказал Чернега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине трудоспособных женщин на 6 млн больше, чем мужчин

Как уточнил он, по данным Международной организации труда (МОТ), согласно исследованию, которое проводилось в 2016 году, в Украине около 30-40% граждан работают без заключения трудовых договоров, то есть фактически каждый третий украинец.

Напомним, в Службе занятости заявили, что украинцы, работают неофициально, имеют единственный выход — искать новую легальную работу.