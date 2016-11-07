У Держпродспоживслужбі запропонували боротися з прихованою рекламою алкоголю підвищенням штрафів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. З прихованою рекламою алкоголю треба боротися збільшенням штрафів. Про це заявила в.о. обов’язків голови Держпродспоживслужби Лілія Стиренко, передає УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
“Якби на бізнес накладали великі штрафи, то цю проблему не довелося б вирішувати десятиліттями, бо виробники розуміли б серйозність покарання. Водночас, потрібна рішуча позиція керівництва каналів: вони повинні мати внутрішній стержень, вони мають казати, що не братимуть приховану рекламу алкоголю”, — зазначила Л.Стиренко.
Л.Стиренко також додала, що вирішення таких проблем сучасного українського суспільства, як прихована реклама та спонсорство виробників алкогольних напоїв у аудіовізуальних медіа, повинно вирішуватися у декількох площинах. На цьому наголосила тимчасового виконувача обов’язків Голови Держпродспоживслужби Лілія Стиренко
Нагадаємо, з 22 версеня 2016 року у Києві заборонили продавати алкоголь в нічний час.